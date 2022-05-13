Зеленский: Украина никогда не признает Крым российским

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Киев не собирается считать Крымский полуостров частью России. Власти не признают независимость ДНР и ЛНР, добавил президент.

"Мы никогда не признаем Крым частью Российской Федерации. Регион обладает автономностью, является автономной республикой со своими правами и своим парламентом", — сказал глава Украины, передаёт Rai 1.

Ранее журналист The Guardian Саймон Дженкинс сказал, что руководитель МИД Британии Лиз Трасс и глава правительства этой страны Борис Джонсон не позволили Зеленскому мирно решить конфликт. По мнению представителя издания, власти королевства заняты "военными играми".