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Автор Евгения Васильева

Зеленский: Украина никогда не признает Крым российским

Мир

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Киев не собирается считать Крымский полуостров частью России. Власти не признают независимость ДНР и ЛНР, добавил президент.

"Мы никогда не признаем Крым частью Российской Федерации. Регион обладает автономностью, является автономной республикой со своими правами и своим парламентом", — сказал глава Украины, передаёт Rai 1.

Ранее журналист The Guardian Саймон Дженкинс сказал, что руководитель МИД Британии Лиз Трасс и глава правительства этой страны Борис Джонсон не позволили Зеленскому мирно решить конфликт. По мнению представителя издания, власти королевства заняты "военными играми".

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
крым россия украина владимир зеленский
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