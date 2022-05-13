Американский политический обозреватель и автор своего шоу Такер Карлсон высмеял президента США Джо Байдена за то, что он во всех бедах Соединённых Штатов виноват российский лидер Владимир Путин, в частности, речь идёт о повышении уровня инфляции до 70 процентов.
"То есть Путин не только собственными руками хакнул Национальный комитет Демократической партии, попутно унизив всех демократов, что уже можно назвать подвигом, но еще и сломал нашу экономику. Как он сделал это с противоположной части мира? Когда он ведет экономику, абсолютно оторванную от нашей? Хороший вопрос", — подчеркнул он.
По словам политобозревателя, дело в том, что Байдену и демократам удобно обвинять Путина, чтобы не показывать несостоятельность своей политики.
Кроме того, Карлсон отметил, что Вашингтону выгоден военный конфликт на Украине, иначе некого будет обвинять "во всех смертных грехах".
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