Карлсон высмеял Байдена, который обвинил Путина "во всех смертных грехах"

Американский политический обозреватель и автор своего шоу Такер Карлсон высмеял президента США Джо Байдена за то, что он во всех бедах Соединённых Штатов виноват российский лидер Владимир Путин, в частности, речь идёт о повышении уровня инфляции до 70 процентов.

"То есть Путин не только собственными руками хакнул Национальный комитет Демократической партии, попутно унизив всех демократов, что уже можно назвать подвигом, но еще и сломал нашу экономику. Как он сделал это с противоположной части мира? Когда он ведет экономику, абсолютно оторванную от нашей? Хороший вопрос", — подчеркнул он.

По словам политобозревателя, дело в том, что Байдену и демократам удобно обвинять Путина, чтобы не показывать несостоятельность своей политики.

Кроме того, Карлсон отметил, что Вашингтону выгоден военный конфликт на Украине, иначе некого будет обвинять "во всех смертных грехах".