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Автор Елена Ивченко

Карлсон высмеял Байдена, который обвинил Путина "во всех смертных грехах"

Мир

Американский политический обозреватель и автор своего шоу Такер Карлсон высмеял президента США Джо Байдена за то, что он во всех бедах Соединённых Штатов виноват российский лидер Владимир Путин, в частности, речь идёт о повышении уровня инфляции до 70 процентов.

Карлсон высмеял Байдена, который обвинил Путина "во всех смертных грехах"

"То есть Путин не только собственными руками хакнул Национальный комитет Демократической партии, попутно унизив всех демократов, что уже можно назвать подвигом, но еще и сломал нашу экономику. Как он сделал это с противоположной части мира? Когда он ведет экономику, абсолютно оторванную от нашей? Хороший вопрос", — подчеркнул он.

По словам политобозревателя, дело в том, что Байдену и демократам удобно обвинять Путина, чтобы не показывать несостоятельность своей политики.

Кроме того, Карлсон отметил, что Вашингтону выгоден военный конфликт на Украине, иначе некого будет обвинять "во всех смертных грехах".

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы джо байден владимир путин
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