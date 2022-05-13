В парламенте Крыма ожидают создания новых народных республик на Украине

Регионы Украины, освобождённые российскими военнослужащими, могут объединиться в самостоятельное союзное государство. Такое предположение высказал спикер парламента Крыма Владимир Константинов.

Он негативно оценил будущее украинской государственности и заявил, что на этом фоне на территории страны возникнут новые государственные объединения по формату Донецкой и Луганской народных республик.

"Могут быть созданы отдельные республики по примеру ДНР и ЛНР. На фоне умирания украинской государственности это более чем реальный сценарий. Возможно объединение всех регионов в рамках союзного государства", — сказал Константинов в эфире "Соловьев. LIVE".