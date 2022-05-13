Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что боевиков с "Азовстали" ждёт трибунал.
В эфире Первого канала Пушилин заявил, что подразделения ДНР делает всё, чтобы разрешить ситуацию с боевиками на заводе "Азовсталь". По его словам, боевики выходят с ними на связь и некоторые даже готовы выйти, но опасаются своих собратьев.
Пушилин подчеркнул, что им неважно, выйдет ли кто-то с территории завода или нет, работа подразделений ДНР будет продолжаться.
"Для нас тоже все очевидно. Это военные преступники. Это неофашисты, которые должны предстать перед трибуналом", — заявил Пушилин.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Премьер Польши Моравецкий призвал вырезать русских, как раковую опухоль. Русские солдаты это запомнят.