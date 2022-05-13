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Автор Юлиана Смирнова

Глава ДНР Пушилин: боевиков с "Азовстали" в Мариуполе ждёт трибунал

Мир

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что боевиков с "Азовстали" ждёт трибунал.

В эфире Первого канала Пушилин заявил, что подразделения ДНР делает всё, чтобы разрешить ситуацию с боевиками на заводе "Азовсталь". По его словам, боевики выходят с ними на связь и некоторые даже готовы выйти, но опасаются своих собратьев.

Пушилин подчеркнул, что им неважно, выйдет ли кто-то с территории завода или нет, работа подразделений ДНР будет продолжаться.

"Для нас тоже все очевидно. Это военные преступники. Это неофашисты, которые должны предстать перед трибуналом", — заявил Пушилин.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
денис пушилин
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