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Автор Елена Ивченко

Липп: "Я никогда не вернусь в Германию, меня там или убьют, или посадят"

Мир

Немецкая журналистка Алина Липп заявила, что никогда не вернётся в Германию, иначе на родине её либо убьют, либо посадят за то, что она освещала в Донбассе с неудобной для немецких властей позиции.

Липп: "Я никогда не вернусь в Германию, меня там или убьют, или посадят"

"Я никогда не вернусь в Германию, меня там или убьют, или посадят", — подчеркнула она.

По словам журналистки, на Донбасс она попала случайно, приехав со своим знакомым, чтобы своими глазами увидеть, что на самом деле происходит в регионе, так как немецкие СМИ показывали только украинскую версию происходящего.

"Я впервые сильно заметила, что немецкие СМИ вообще не сообщают, вообще нет. Там не рассказывают, что украинцы уже восемь лет убивают мирных жителей. Для это был шок! Я, конечно, знала, что там идёт война, но немецкие СМИ только одну сторону показывают. Вот реально, за последние восемь лет не было ни одно журналиста из Германии. Показывали только сторону Украины", — сообщила она.

После того, как девушка начала выкладывать ролики с реальными событиями, происходящими в Донбассе, на неё началась травля со стороны немецких властей. Журналистке заблокировали все банковские карты, за её домом постоянно ведётся слежка.

По словам Липп, теперь она планирует остаться жить в России.

 

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы германия
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