Зеленский предложил Италии распространить санкции на обычных россиян

Власти Италии должны закрыть российским туристам въезд в страну, считает президент Украины Владимир Зеленский. Санкционное давление должны почувствовать все жители России, уверен он.

"Российские туристы должны получить культурный отпор, чтобы они знали, что их не рады видеть. Даже те, кто не был на поле боя, так как они поддерживают свое политическое руководство", — заявил украинский лидер в эфире телеканала Rai 1.

Зеленский отметил, что доволен блокировкой активов российских олигархов в Европе. Однако подобное давление должны испытать на себе и остальные россияне, полагает он.