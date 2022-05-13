В столице Болгарии Софии в Княжеском саду напротив мемориала в честь Советской армии установили скульптуру "Крик украинской матери".
По замыслу автора — скульптора Недельчо Костадинова — памятник осуждает российское вторжение в Украину.
Болгарам новая скульптура, мягко говоря, не понравилась. В соцсетях — вал оценочных комментариев:
"Честно говоря, это одно из самых уродливых изваяний, которые я когда-либо видел в жизни".
"От одного вида этой скульптуры тошнит. Неужели болгары ТАК видят украинок?".
"Какая мать? Это ж монстр из фильмов "Чужой".
"Детей заиками делать самое то".
"Мать солдат Украины с болью кричит Зеленскому: "Прекрати!"".
"Ей место в Румынии, возле замка Дракулы…".
А ещё скульптуру сравнивают с инопланетянами и орками из "Властелина колец".
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