Болгары потешаются над "креативной" скульптурой на тему Украины

В столице Болгарии Софии в Княжеском саду напротив мемориала в честь Советской армии установили скульптуру "Крик украинской матери".

По замыслу автора — скульптора Недельчо Костадинова — памятник осуждает российское вторжение в Украину.

Болгарам новая скульптура, мягко говоря, не понравилась. В соцсетях — вал оценочных комментариев:

"Честно говоря, это одно из самых уродливых изваяний, которые я когда-либо видел в жизни". "От одного вида этой скульптуры тошнит. Неужели болгары ТАК видят украинок?". "Какая мать? Это ж монстр из фильмов "Чужой". "Детей заиками делать самое то". "Мать солдат Украины с болью кричит Зеленскому: "Прекрати!"". "Ей место в Румынии, возле замка Дракулы…".

А ещё скульптуру сравнивают с инопланетянами и орками из "Властелина колец".