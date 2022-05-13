Зеленский высокомерно отозвался о ПМР: "Нет никакой цивилизации"

Глава Украины Владимир Зеленский безо всякого уважения отозвался о Приднестровье. Его заявление можно посчитать даже оскорбительным. Слова украинского лидера приводит итальянский телеканал Rail, которому он дал интервью.

"Честно говоря, там (в Приднестровье) нет никакой цивилизации. Хаос", — отметил Зеленский.

Также украинский президент добавил, что из Приднестровья вполне можно ожидать удара по Украине.

В Приднестровской Молдавской Республике в последнее время отмечается значительная нестабильность. Руководство республики выдвинуло обвинение в адрес киевских властей по поводу того, что организация диверсий и терактов в ПМР — их рук дело.

В частности, ночью 13 мая в ПМР была зафиксирована попытка поджога военкомата и нефтебазы.