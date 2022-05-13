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Автор Камиль Джабраилов

Депутат Гаджиев: "США заменили международные отношения глобальной тиранией"

Мир

США заменили отношения между суверенными государствами своей тиранией, вынуждая власти различных стран принимать выгодные Вашингтону решения. Об этом Pravda. Ru заявил депутат Госдумы Абдулхаким Гаджиев, комментируя слова главы МИД России Сергея Лаврова о требованиях США к странам Центральной Азии ввести санкции против Москвы.

Депутат Гаджиев: "США заменили международные отношения глобальной тиранией"

"Вашингтон не оставляет свободу выбора целым странам, фактически заставляя их принимать решения, выгодные Белому дому. Такие отношения нельзя назвать международными, это больше похоже на тиранию глобального масштаба", — сказал парламентарий.

Гаджиев назвал "странным" положение дел, когда какая-либо страна решает вместо властей суверенного государства, с кем им выстраивать торговые или другие отношения.

"Мы говорим о суверенных государствах, имеющих свои правительства, органы власти, и они сами могут и должны принимать решения о том, с кем сотрудничать. США в очередной раз демонстрируют, что их, так называемая демократия — пустой звук", — добавил депутат.

Ранее Лавров раскритиковал позицию США, которые требуют от стран Центральной Азии присоединяться к санкциям против России. Он рассказал, что Вашингтон собирает представителей этих государств и призывает отказаться от сотрудничества с Москвой.

"На редкость наглая, невоспитанная позиция", — сказал глава МИД РФ.

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Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша госдума сергей лавров
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