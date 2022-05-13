Президент Польши: мир принудит Россию выплатить Украине контрибуцию

Польский лидер Анджей Дуда сообщил, что мировое сообщество заставит Россию, которая начала военную спецоперацию по принуждению к миру в Донбассе и на Украине, передать Киеву деньги.

"Мы убеждены, что международное сообщество принудит РФ к выплате контрибуции на восстановление разрушенных на Украине объектов", — сказал президент во время пресс-конференции с журналистами в Таллине.

Ранее российский посол в Польше Сергей Андреев заявил, что дипломатическое представительство РФ может закрыться из-за действий местных властей. Его счета заморожены до второго декабря, подчеркнул политик.