Польский лидер Анджей Дуда сообщил, что мировое сообщество заставит Россию, которая начала военную спецоперацию по принуждению к миру в Донбассе и на Украине, передать Киеву деньги.
"Мы убеждены, что международное сообщество принудит РФ к выплате контрибуции на восстановление разрушенных на Украине объектов", — сказал президент во время пресс-конференции с журналистами в Таллине.
Ранее российский посол в Польше Сергей Андреев заявил, что дипломатическое представительство РФ может закрыться из-за действий местных властей. Его счета заморожены до второго декабря, подчеркнул политик.
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