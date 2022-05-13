EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Зеленского признали почетным доктором наук 27 вузов США

Мир

Украинское консульство в Вашингтоне сообщило, что президенту Зеленскому американским Манор-колледжем (штат Пенсильвания) присвоено звание почётного доктора гуманитарных наук.

Это 27 учебное заведение, принявшее подобное решение, уточняют украинские дипломаты.

Ввиду того, что Владимир Зеленский не смог присутствовать на церемонии вручения Диплома, за него документ получила консул Ирина Мазур.

 

"Спасибо Манор-колледжу за инициативу, которую поддержали суммарно 27 учебных заведений США", — написала она в соцсетях.

Как Зеленскому удалось достичь такого признания научного сообщества - загадка. Ведь для получения докторской степени необходимо быть кандидатом наук и иметь как минимум 10 публикаций на тему своей диссертации в специализированных изданиях, а президент Украины — выпускник Криворожского экономического института Киевского национального экономического университета по специальности "правоведение". Ни дня по профессии не работавший.

Единственно логичное объяснение дал украинский блогер Анатолий Шарий:

"Конченый мир продолжает позориться".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы владимир зеленский
Sberbank
Новости
Болгары потешаются над "креативной" скульптурой на тему Украины
Поддубный: "Враг уже залез к нам в дом и жаждет крови"
Зеленский высокомерно отозвался о ПМР: "Нет никакой цивилизации"
Асафов: Россия не будет проводить спецоперацию в Швеции и Финляндии
Розенбаум высказался про СВО на Украине: "Моё самосознание ненавидит фашизм"
Медведев о альтернативе импортозамещения: "Придётся всё делать самим"
Депутат Гаджиев: "США заменили международные отношения глобальной тиранией"
WP: США следует переключиться с Украины на более серьёзные проблемы
Асафов: Польша может вступить в украинский конфликт только по указу США
Британия ввела санкции против бывшей жены Путина и его родственников
Популярное
Евросоюз
Премьер Польши Моравецкий: "Русский мир — это рак, представляющий угрозу для Европы"

Премьер Польши Моравецкий призвал вырезать русских, как раковую опухоль. Русские солдаты это запомнят.  

Премьер Польши Моравецкий: "Русский мир — это рак, представляющий угрозу для Европы"
В польской Варшаве беженцы с Украины избили до смерти местного жителя
Происшествия
В польской Варшаве беженцы с Украины избили до смерти местного жителя
Политика. Новости и аналитика
Станкевич: война вскоре может стать реальностью для крупных городов России
Мир. Новости мира
Сивков: пока Россия занята Украиной, в мире нарастает напряжённость 
Людмила Черткова Россия не спешит выпрыгнуть в окно Овертона вслед за Западом Людмила Черткова Ольга Лебедева Лондон поджигает Балканы, чтобы "сместить" США с позиции мирового гегемона Ольга Лебедева Любовь Степушова Премьер Польши Моравецкий: "Русский мир — это рак, представляющий угрозу для Европы" Любовь Степушова
Силовые структуры
Сивков: НАТО планирует развязать атомную войну на Украине
Мир. Новости мира
Военные РФ и ЛДНР взяли кузов трофейного оружия ВСУ к югу от Попасной
Глава Чечни Кадыров: на заводе "Заря" взяты в плен бойцы теробороны Украины
Силовые структуры
Глава Чечни Кадыров: на заводе "Заря" взяты в плен бойцы теробороны Украины
Последние материалы
Медведев о альтернативе импортозамещения: "Придётся всё делать самим"
Депутат Гаджиев: "США заменили международные отношения глобальной тиранией"
WP: США следует переключиться с Украины на более серьёзные проблемы
Асафов: Польша может вступить в украинский конфликт только по указу США
Британия ввела санкции против бывшей жены Путина и его родственников
Президент Польши: мир принудит Россию выплатить Украине контрибуцию
Зеленского признали почетным доктором наук 27 вузов США
Кедми: Путин предупредил Финляндию о последствиях вступления в НАТО в 2016 году
Эрдоган: "Анкара не оценивает позитивно вступление Финляндии и Швеции в НАТО"
МИД Великобритании внёс в санкционный список Алину Кабаеву
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников