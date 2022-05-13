Зеленского признали почетным доктором наук 27 вузов США

Украинское консульство в Вашингтоне сообщило, что президенту Зеленскому американским Манор-колледжем (штат Пенсильвания) присвоено звание почётного доктора гуманитарных наук.

Это 27 учебное заведение, принявшее подобное решение, уточняют украинские дипломаты.

Ввиду того, что Владимир Зеленский не смог присутствовать на церемонии вручения Диплома, за него документ получила консул Ирина Мазур.

"Спасибо Манор-колледжу за инициативу, которую поддержали суммарно 27 учебных заведений США", — написала она в соцсетях.

Как Зеленскому удалось достичь такого признания научного сообщества - загадка. Ведь для получения докторской степени необходимо быть кандидатом наук и иметь как минимум 10 публикаций на тему своей диссертации в специализированных изданиях, а президент Украины — выпускник Криворожского экономического института Киевского национального экономического университета по специальности "правоведение". Ни дня по профессии не работавший.

Единственно логичное объяснение дал украинский блогер Анатолий Шарий:

"Конченый мир продолжает позориться".