Представители МИД России сообщили, что гражданам нашей страны лучше не приезжать в Великобританию и не оформлять соответствующие визы.
Причиной обращения послужила недружественная политика британских властей. Также во внешнеполитическом ведомстве отметили, что желающие посетить королевство могут столкнуться с финансовыми потерями.
Граждане РФ жаловались в министерство, что им сложно оформить визу, отметили в МИД. Коллеги российских дипломатов в Великобритании заявили: сотрудники заняты работой с украинскими беженцами. По этой причине чиновники не отвечают на обращения граждан РФ.
"До нормализации ситуации будем действовать таким же образом в отношении англичан", — написали на официальном сайте ведомства РФ.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Премьер Польши Моравецкий призвал вырезать русских, как раковую опухоль. Русские солдаты это запомнят.