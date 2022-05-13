В МИД РФ порекомендовали россиянам воздержаться от поездок в Британию

Представители МИД России сообщили, что гражданам нашей страны лучше не приезжать в Великобританию и не оформлять соответствующие визы.

Причиной обращения послужила недружественная политика британских властей. Также во внешнеполитическом ведомстве отметили, что желающие посетить королевство могут столкнуться с финансовыми потерями.

Граждане РФ жаловались в министерство, что им сложно оформить визу, отметили в МИД. Коллеги российских дипломатов в Великобритании заявили: сотрудники заняты работой с украинскими беженцами. По этой причине чиновники не отвечают на обращения граждан РФ.

"До нормализации ситуации будем действовать таким же образом в отношении англичан", — написали на официальном сайте ведомства РФ.