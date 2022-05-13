Грузия не будет открывать второй фронт против России. Власти сделают всё, чтобы не допустить вовлечения страны в военный конфликт.
Так заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
"Наш народ уже воевал с Российской Федерацией в 2008 году. Мы из-за этого пережили тысячу бед. Последствия августовской войны имели для Грузии разрушительные последствия. Мы гарантируем населению, что войны в нашей стране не будет", — сказал Гарибашвили.
К открытию второго фронта Грузию призвал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, потребовавший от Тбилиси поставок оружия. А советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Грузия "немного странно" смотрит на события на Украине, из-за чего "позиция её властей противоречит позиции демократического международного сообщества". Об этом рассказала президент Саломе Зурабишвили.
"Украинцы требуют все больше и больше от своих партнеров, не только от Грузии. Они использовали грубые слова в адрес разных партнеров… Они хотят поставок оружия и открытия в Грузии второго фронта. Все это невозможно", — заявила она в интервью Deutsche Welle.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Премьер Польши Моравецкий призвал вырезать русских, как раковую опухоль. Русские солдаты это запомнят.