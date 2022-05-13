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Автор Ольга Лебедева

Премьер Грузии: второго фронта против России не будет, нам одного раза хватило

Мир

Грузия не будет открывать второй фронт против России. Власти сделают всё, чтобы не допустить вовлечения страны в военный конфликт.

Премьер Грузии: второго фронта против России не будет, нам одного раза хватило

Так заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

"Наш народ уже воевал с Российской Федерацией в 2008 году. Мы из-за этого пережили тысячу бед. Последствия августовской войны имели для Грузии разрушительные последствия. Мы гарантируем населению, что войны в нашей стране не будет", — сказал Гарибашвили.

К открытию второго фронта Грузию призвал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, потребовавший от Тбилиси поставок оружия. А советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Грузия "немного странно" смотрит на события на Украине, из-за чего "позиция её властей противоречит позиции демократического международного сообщества". Об этом рассказала президент Саломе Зурабишвили.

"Украинцы требуют все больше и больше от своих партнеров, не только от Грузии. Они использовали грубые слова в адрес разных партнеров… Они хотят поставок оружия и открытия в Грузии второго фронта. Все это невозможно", — заявила она в интервью Deutsche Welle.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы грузия россия украина ираклий гарибашвили
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