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Автор Светлана Нерадовская

Сатановский предупредил о "бомбе" в Таджикистане, которая "взорвётся" рядом с РФ

Мир

Политолог Евгений Сатановский спрогнозировал ухудшение военно-политической ситуации в государствах, которые находятся в непосредственной близости от России.

Сатановский предупредил о "бомбе" в Таджикистане, которая "взорвётся" рядом с РФ

По мнению эксперта, осложнения обстановки по имеющимся на сегодняшний день признакам следует ожидать летом.

Сатановский рассказал, что в Таджикистане идёт подготовка к государственному перевороту — там военным путём собираются отстранить от власти действующего главу государства Эмомали Рахмона. В результате переворота накалятся отношения между Киргизией и Афганистаном. Узбекистан тоже не сможет остаться в стороне от эскалации.

"И бомбануть может всё", — спрогнозировал Сатановский на радиостанции "Вести ФМ".

Ранее Сатановский напомнил об опасностях, которые несёт с собой для России вступление Финляндии в НАТО. Они, по его мнению, заключаются в не только в географической близости этой страны к Северо-Западу РФ, и в частности, к Санкт-Петербургу, но и в значительном мобилизационном резерве Финляндии.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы киргизия узбекистан таджикистан эмомали рахмон евгений сатановский
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