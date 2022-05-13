В посольстве РФ в Польше допустили возможность вынужденного закрытия

Польские власти могут создать ситуацию, в которой РФ придётся закрыть посольство в Варшаве, заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев.

"Польские власти теми или другими средствами могут нас поставить в ситуацию, когда деваться уже будет некуда, и мы будем вынуждены закрывать посольство", — заявил журналистам российский дипломат.

Он сообщил, что в настоящее время счета посольства заморожены до 2 сентября по решению польской прокуратуры. По словам Андреева, посольство уже оспорило данное решение как нарушающее Венскую конвенцию о дипсношениях. Дипломат рассказал, что посольство обратилось в МИД Польши по поводу заморозки счетов, однако там заявили, что этот вопрос их не касается, и предложили обращаться в суд.

Андреев подчеркнул, что в случае, если российской посольство в Польше придётся закрыть из-за действий властей страны, это не останется без ответа со стороны РФ.

"Естественно, такая же участь, как мы уже неоднократно предупреждали, постигнет и посольство Польши в Москве", — подчеркнул Андреев.