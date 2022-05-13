Сатановский об отношении РФ к Киеву в ЕС: "Было время договариваться, да вышло"

Политолог Евгений Сатановский оценил слова зампреда РФ при ООН Дмитрия Полянского о том, что Россия не может считать намерение Украины вступить в Евросоюз как желание договариваться и решать проблемы путём дипломатии.

Сатановский уверен, что этим заявлением Москва чётко дала понять — больше никто ни с кем не будет пытаться договариваться и искать компромиссы, которые бы всех устраивали.

Политолог добавил, что в этом плане обижаться на Европу нет никакого резона, потому что договариваться они в принципе не умеют.

"Обижаться за это на европейцев бессмысленно — не способны они идти ни на какие разумные компромиссы, не имея в виду их нарушить и надуть партнера по переговорам, о чем бы ни шла речь. Сколько раз с шулером за карточный стол ни садись, честно играть он все равно не начнёт", — порассуждал Сатановский.

В возможности полноценного членства Украины в ЕС эксперт также сильно сомневается. Он уверен, что у этих взаимоотношений нет перспектив.

"Что до российской позиции по самой возможности евроинтеграции Украины, четко, ясно и недвусмысленно заявленной в ООН, она посылает простой как железнодорожная шпала сигнал Евросоюзу: ребята, ваши игры на постсоветском пространстве ничем хорошим не закончатся. Было время договариваться, да вышло. Конец игры", — сказал Сатановский.