Зеленский заявил о готовности "встретиться с Путиным" и поставил условие

Президент Украины Владимир Зеленский признался в готовности к переговорам с российским коллегой. И сразу же выставил условие: только диалог тет-а-тет, без "путинских посредников".

"Я готов говорить с Путиным. Но только с ним. И только на условиях диалога, без ультиматумов", — сказал глава Незалежной в интервью телеканалу "Rai 1" (Италия), уточнив, что войска РФ должны "покинуть территорию Украины".

Зеленский подчеркнул, что Украине нужен мир, но мир, при котором Россия будет уважать её суверенитет, территориальную целостность, язык и традиции. При этом президент Украины сказал, что "вопрос переговоров с Путиным" в украинском обществе "воспринимается отрицательно", но он готов "пойти на разговор ради мира".

Кремль

Реакция Москвы на "предложение" украинского президента последовала оперативно.

Дмитрий Песков сказал, что Россия "априори не отказывается от подобной встречи". Но, по его словам, в Кремле считают главным условием предварительно подготовленный переговорными группами документ, который подпишут президенты.