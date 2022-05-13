EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Зеленский заявил о готовности "встретиться с Путиным" и поставил условие

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский признался в готовности к переговорам с российским коллегой. И сразу же выставил условие: только диалог тет-а-тет, без "путинских посредников".

Зеленский заявил о готовности "встретиться с Путиным" и поставил условие

"Я готов говорить с Путиным. Но только с ним. И только на условиях диалога, без ультиматумов", — сказал глава Незалежной в интервью телеканалу "Rai 1" (Италия), уточнив, что войска РФ должны "покинуть территорию Украины".

Зеленский подчеркнул, что Украине нужен мир, но мир, при котором Россия будет уважать её суверенитет, территориальную целостность, язык и традиции. При этом президент Украины сказал, что "вопрос переговоров с Путиным" в украинском обществе "воспринимается отрицательно", но он готов "пойти на разговор ради мира".

Кремль

Реакция Москвы на "предложение" украинского президента последовала оперативно.

Дмитрий Песков сказал, что Россия "априори не отказывается от подобной встречи". Но, по его словам, в Кремле считают главным условием предварительно подготовленный переговорными группами документ, который подпишут президенты.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы владимир путин дмитрий песков владимир зеленский
Sberbank
Новости
ФСБ: В Сочи предотвращён теракт в торгово-развлекательном центре
Скульптура в столице Болгарии "Крик украинской матери" испугала местных жителей
Зеленский заявил о готовности "встретиться с Путиным" и поставил условие
Парламент Крыма призвал создать российские военные базы на Украине
Песков: Россия априори не отказывается от личной встречи Путина и Зеленского
Глава Минсельхоза ФРГ: Россия ворует зерно на востоке Украины
Литовкин: Россия даст асимметричный ответ США в случае эскалации на Чукотке
Виктора Бута могут обменять на американскую баскетболистку
Китай заявил права на восемь японских островов
Песков назвал речь Моравецкого о Русском мире квинтэссенцией ненависти к русским
Популярное
Евросоюз
Премьер Польши Моравецкий: "Русский мир — это рак, представляющий угрозу для Европы"

Премьер Польши Моравецкий призвал вырезать русских, как раковую опухоль. Русские солдаты это запомнят.  

Премьер Польши Моравецкий: "Русский мир — это рак, представляющий угрозу для Европы"
Станкевич: война вскоре может стать реальностью для крупных городов России
Политика. Новости и аналитика
Станкевич: война вскоре может стать реальностью для крупных городов России
Происшествия
В польской Варшаве беженцы с Украины избили до смерти местного жителя
Мир. Новости мира
Сивков: пока Россия занята Украиной, в мире нарастает напряжённость 
Людмила Черткова Россия не спешит выпрыгнуть в окно Овертона вслед за Западом Людмила Черткова Ольга Лебедева Лондон поджигает Балканы, чтобы "сместить" США с позиции мирового гегемона Ольга Лебедева Любовь Степушова Премьер Польши Моравецкий: "Русский мир — это рак, представляющий угрозу для Европы" Любовь Степушова
Силовые структуры
Сивков: НАТО планирует развязать атомную войну на Украине
Мир. Новости мира
Военные РФ и ЛДНР взяли кузов трофейного оружия ВСУ к югу от Попасной
Глава Чечни Кадыров: на заводе "Заря" взяты в плен бойцы теробороны Украины
Силовые структуры
Глава Чечни Кадыров: на заводе "Заря" взяты в плен бойцы теробороны Украины
Последние материалы
ФСБ: В Сочи предотвращён теракт в торгово-развлекательном центре
Скульптура в столице Болгарии "Крик украинской матери" испугала местных жителей
Зеленский заявил о готовности "встретиться с Путиным" и поставил условие
Парламент Крыма призвал создать российские военные базы на Украине
Песков: Россия априори не отказывается от личной встречи Путина и Зеленского
Глава Минсельхоза ФРГ: Россия ворует зерно на востоке Украины
Литовкин: Россия даст асимметричный ответ США в случае эскалации на Чукотке
Виктора Бута могут обменять на американскую баскетболистку
Китай заявил права на восемь японских островов
Песков назвал речь Моравецкого о Русском мире квинтэссенцией ненависти к русским
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников