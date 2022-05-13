Глава Минсельхоза ФРГ: Россия ворует зерно на востоке Украины

По словам министра сельского хозяйства ФРГ Джема Оздемира, Россия "занимается воровством" зерна на востоке Украины. Об этом немецкий министр заявил перед саммитом глав министерств сельского хозяйства стран G7 в Штутгарте.

Такой вывод Оздемир сделал после разговора с министром Украины Николаем Сольским.

"Мы говорили о том, как мы можем помочь…. Россия занимается воровством, грабежом зерна с востока Украины", — заявил по итогам разговора Оздемир.

Ранее заявление о "вывозе зерна из Восточной Украины" прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Представитель Кремля назвал это заявление фейком, и обвинил тех, кто его сделал, в распространении непроверенной информации.

До этого по этому говорил и бывший депутат Верховной Рады Илья Кива, который утверждает, что сам украинский лидер Владимир Зеленский сам лично распорядился о вывозе национального запаса зерна в соседнюю Польшу.