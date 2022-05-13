По словам министра сельского хозяйства ФРГ Джема Оздемира, Россия "занимается воровством" зерна на востоке Украины. Об этом немецкий министр заявил перед саммитом глав министерств сельского хозяйства стран G7 в Штутгарте.
Такой вывод Оздемир сделал после разговора с министром Украины Николаем Сольским.
"Мы говорили о том, как мы можем помочь…. Россия занимается воровством, грабежом зерна с востока Украины", — заявил по итогам разговора Оздемир.
Ранее заявление о "вывозе зерна из Восточной Украины" прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Представитель Кремля назвал это заявление фейком, и обвинил тех, кто его сделал, в распространении непроверенной информации.
До этого по этому говорил и бывший депутат Верховной Рады Илья Кива, который утверждает, что сам украинский лидер Владимир Зеленский сам лично распорядился о вывозе национального запаса зерна в соседнюю Польшу.
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