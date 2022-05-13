Китай заявил права на восемь японских островов

Китай заявил права на острова Сенкаку (Дяоюйдао), находящиеся под контролем Японии. Глава МИД КНР Чжао Лицзянь назвал архипелаг "исконной территорией Китая".

"Острова Дяоюйдао являются исконной территорией Китая, вне зависимости от того, что говорят другие. Нельзя изменить объективный факт", — сказал дипломат на брифинге.

Сенкаку — архипелаг в Восточно-Китайском море, состоящий из восьми островов общей площадью около семи квадратных километров. Он находится примерно в 170 км от Тайваня и является предметом территориального спора между Пекином и Токио. После Второй мировой войны острова находились под контролем США, которые в 1972 году передали их Японии в 1972 году.