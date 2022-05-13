Песков назвал речь Моравецкого о Русском мире квинтэссенцией ненависти к русским

Представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявления польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, который сравнил Русский мир с раком. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ, выражения главы правительства можно назвать возмутительными и оголтелыми.

"Квинтэссенция той ненависти к русским, которая, наверное, как метастазы, поразила как всю польскую политику, всё польское руководство, так и, собственно, польское общество", — сказал Песков во время пресс-конференции с журналистами.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая подчеркнула, что слова Моравецкого являются преступлением. По мнению российского политика, подобные заявления — личный позор премьера Польши.