Представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявления польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, который сравнил Русский мир с раком. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ, выражения главы правительства можно назвать возмутительными и оголтелыми.
"Квинтэссенция той ненависти к русским, которая, наверное, как метастазы, поразила как всю польскую политику, всё польское руководство, так и, собственно, польское общество", — сказал Песков во время пресс-конференции с журналистами.
Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая подчеркнула, что слова Моравецкого являются преступлением. По мнению российского политика, подобные заявления — личный позор премьера Польши.
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Премьер Польши Моравецкий призвал вырезать русских, как раковую опухоль. Русские солдаты это запомнят.