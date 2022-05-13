Лавров высказался о действиях лидеров Запада: "Международное оборзение"

Руководитель МИД РФ Сергей Лавров назвал поведение западных политиков "международным оборзением". Также российский министр прокомментировал решение Литвы отозвать посла из нашей страны.

"Вы знаете, у нас есть такая еженедельная программа, которая называется "Международное обозрение". То, что мы наблюдаем в действиях Запада, я бы назвал в качестве варианта "международным оборзением", — сказал глава внешнеполитического ведомства РФ во время пресс-конференции Совета руководителей МИД государств-членов СНГ.

Лавров отметил, что использовал грубое слово. Однако, по мнению дипломата, данное выражение демонстрирует шаги и мотивы западных лидеров. Как подчеркнул министр, Литва является "раздражителем" русофобской части НАТО и Евросоюза.

Ранее российский депутат Анатолий Вассерман в разговоре с Pravda.Ru отреагировал на решение латвийских парламентариев разрушить памятник Освободителям Риги.

"Сейчас такие памятники невыгодны для европейских фашистов и их англосаксонских покровителей", — сказал член Госдумы.