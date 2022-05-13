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Автор Дмитрий Плотников

Джен Псаки покидает пост пресс-секретаря Белого дома: самые яркие цитаты

Мир

Сегодня, 13 мая, Дженнифер Псаки заканчивает работу в пресс-секретариате Белого дома.

Джен Псаки покидает пост пресс-секретаря Белого дома: самые яркие цитаты

По информации СМИ, в ближайшее время пресс-секретарь Джо Байдена приступит к работе на телевизионном канале MSNBC.

В Вашингтоне её заменит темнокожая Карин Жан-Пьер. По случаю отставки "любимой" в России Дженнифер RT напоминает самые яркие её цитаты.

"Несмотря на предположения русской пропагандистской машины, я всё ещё здесь — как и сильная, демократическая Украина", — её комментарий относительно слухов об её уходе.

В феврале 2015 г. она сказала, что Виктор Янукович сам "отрёкся от своих обязанностей" президента Украины.

"Знаете, я вообще-то просто читала, и сама не очень знакома с этим термином. Но я уточню у экспертов, что означает это слово", — про слово "карусель", которое она сама и упомянула, комментируя референдумы на юго-востоке Украины.

В 2014 г. Псаки заявила, что русские моряки научили Викторию Нуланд материться, когда она работала на российском корабле. Но потом всё-таки уточнила, что "пошутила".

"Мы хотим, чтобы у Украины был доступ к дополнительным объёмам газа, если они потребуются. Как вы все знаете, природный газ транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину в Россию", — запуталась Псаки в направлении транзита газа.

 

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Любовь Степушова
Темы виктор янукович
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