Двойник Ким Чен Ына предрёк победу коммунистов в Австралии

Пародист, внешне похожий на лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, заявил, что в Австралии к власти придут коммунисты, если голосовать за местных либералов. Об этом он сказал на предвыборном мероприятии с участием австралийского премьер-министра Скотта Моррисона в Мельбурне, сообщает Sky News Australia.

"Если вы хотите, чтобы в Австралии правила Коммунистическая партия, то голосуйте за Либеральную", — приводит телеканал слова пародиста, представившегося как Ховард Икс.

По данным Sky News, двойник Ким Чен Ына пришёл на предвыборное мероприятие в Мельбурне без приглашения.