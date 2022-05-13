Пародист, внешне похожий на лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, заявил, что в Австралии к власти придут коммунисты, если голосовать за местных либералов. Об этом он сказал на предвыборном мероприятии с участием австралийского премьер-министра Скотта Моррисона в Мельбурне, сообщает Sky News Australia.
"Если вы хотите, чтобы в Австралии правила Коммунистическая партия, то голосуйте за Либеральную", — приводит телеканал слова пародиста, представившегося как Ховард Икс.
По данным Sky News, двойник Ким Чен Ына пришёл на предвыборное мероприятие в Мельбурне без приглашения.
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