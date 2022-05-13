Боррель анонсировал направление 500 млн евро на тяжёлые вооружения для Украины

Дополнительные 500 млн евро, которые планируется выделить из Европейского фонда мира для оказания военной помощи Киеву, пойдут на приобретение тяжёлых вооружений для ВСУ, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Я объявлю о выделении 500 млн евро военной помощи для Украины, что доведет нашу помощи в общей сложности до 2 млрд евро… Эти средства будут направлены на закупки тяжёлых вооружений ", — сообщил журналистам дипломат на встрече глав МИД G7.

Боррель отметил, что ЕС уже направляет Украине бронетехнику, артиллерию и снаряды. Глава европейской дипломатии призвал страны "Большой семёрки" к усилению давления на РФ, введению санкций против неё и созданию "единого фронта для поддержки Украины".

Ранее президент США Джо Байден подписал закон об оказании военной помощи Украине по ленд-лизу. Соединенные Штаты планируют поставлять украинским военным боеприпасы, технику, медикаменты и продовольствие.