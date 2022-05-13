Корте о заявлении Бербок: "У главы МИД эмоции взяли верх над разумом"

Член комитета Бундестага по защите климата и энергетике Штеффен Котре возмутился заявлением главы внешнеполитического ведомства ФРГ Анналены Бербок о полном отказе от российских энергоносителей.

"Кажется, у главы МИД эмоции взяли верх над разумом. Германия и в дальнейшем будет зависеть от таких выгодных по цене и экологически чистых энергоносителей, как российские", — подчеркнул он.

Ранее Бербок сообщила, что Германия полностью откажется от поставок российских энергоресурсов до "нуля" навсегда.

Также она добавила, что Берлин не отменит антироссийские санкции, даже если от них пострадает Германия.