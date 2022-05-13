Дипломат Гарвал: Афганистан намерен закупать у России газ и нефть

Афганистан планирует расширять экономическое взаимодействие с РФ. Об этом заявил временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал.

В интервью РИА Новости он отметил, что власти страны намерены закупать у России газ и нефть. Дипломат подчеркнул: Афганистан и РФ уже ведут переговоры в сфере бизнеса и финансов.

"Что касается конкретных направлений, то мы заинтересованы в закупках топлива, газа, это то, в чём нуждается наша страна в первую очередь", — сказал Гарвал.

Он добавил, что Афганистан настроен на достижение чётких соглашений с Москвой по поставкам энергоресурсов.

Джамал Насир Гарвал, назначенный представителями "Талибана"*, начал работать в РФ в апреле 2022 года. Он получил официальную аккредитацию от Министерства иностранных дел России.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2003 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.