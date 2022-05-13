Медведев: мир столкнётся с новыми эпидемиями и конфликтами из-за санкций

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, с какими негативными последствиями столкнётся весь мир после введения антироссийских санкций.

По его словам, разрушится целый ряд глобальных цепочек поставок товаров, что приведёт к логистическому кризису, включая крах деятельности иностранных авиакомпаний. Кроме того, он подчеркнул: усилится энергетический кризис в странах, которые хотят ввести запрет на российские энергоносители, продолжится рост цен на ископаемое топливо. Всё это, пояснил Медведев, поспособствует наступлению международного продовольственного кризиса.

"Начнутся новые эпидемии, вызванные отказом от честного международного сотрудничества в санитарно-эпидемиологической сфере или прямыми фактами использования биологического оружия", — считает политик.

Он не исключил возможности валютно-финансового кризиса в ряде стран. Кроме того, Медведев полагает, что из-за санкций возникнут новые региональные военные конфликты на территориях, где ситуацию уже давно не могут решить мирным путём.

Зампредседателя Совбеза добавил, что следует ожидать активизации терроризма, а также упадка деятельности международных институтов, таких как Совет Европы.

В итоге, указал политик, образуются новые международные альянсы и будет заново создана архитектура безопасности.