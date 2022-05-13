РИА Новости: сёстры-близнецы из ЛНР два месяца живут с родителями в бомбоубежище

Девятилетние сёстры-близнецы Виктория и Валерия из города Рубежное в ЛНР лишились дома после попадания снаряда ВСУ. Уже два месяца они живут с родителями в бомбоубежище.

Как сообщает РИА Новости, девочки получили психологическую травму и теперь боятся покидать подвал. Именно поэтому взрослые не могут увезти их из Рубежного.

"Завтра, в 11:30 утра, ровно два месяца, как мы потеряли дом и живём в бомбоубежище", — поделилась мать девочек.

По её словам, снаряд попал в здание, когда они с мужем занимались хозяйством, а дети играли. После удара семья успела взять некоторые вещи и спуститься в подвал.

Родители с детьми живут в бомбоубежище одного из учебных заведений города. Девочки спят на придвинутых друг к другу стульях и столах, укрываясь одеялами, которые успели забрать из дома. По информации агентства, мирные жители в Рубежном получают гуманитарную помощь. При этом корреспондент РИА Новости отмечает, что люди вынуждены готовить еду на костре во дворе, так как в подвале холодно даже днём.