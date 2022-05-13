EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Юлия Миленина

Хаависто: Финляндия считает РФ важным соседом, но отношения с ней стали сложными

Мир

Финляндия воспринимает Россию в качестве важного соседа, однако на фоне украинского кризиса отношения между странами усложнились. Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

Хаависто: Финляндия считает РФ важным соседом, но отношения с ней стали сложными

В интервью японскому телеканалу NHK он отметил, что различные позиции по вопросам европейской безопасности тоже повлияли на рост напряжённости в диалоге с РФ.

"Россия для Финляндии — важный сосед. До сих пор во времена Михаила Горбачёва и Бориса Ельцина у нас были позитивные отношения. В связи со спецоперацией на Украине и вопросами структуры обеспечения безопасности в Европе они становятся очень сложными", — сказал Хаависто.

Ранее власти Финляндии и Швеции сообщили, что планируют подать заявку на вступление в Североатлантический альянс. Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский счёл такой шаг недопустимым. По его словам, эти страны могут стать возможными целями для российской армии в случае вхождения в НАТО.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато финляндия борис ельцин пекка хаависто
Sberbank
Новости
Депутат Фёдоров: спецоперация закончится после освобождения всей Украины
Италия сдалась: энергогигант Eni SpA согласился на оплату "Газпрому" в рублях
Хаависто: Финляндия считает РФ важным соседом, но отношения с ней стали сложными
Военкор Котёнок: на Украине ликвидирована "Леди Геноцид" Вита Заверуха
В польской Варшаве беженцы из Украины избили до смерти местного
Постпред Финляндии при НАТО: прямых военных угроз со стороны России нет
Китайский эксперт предсказал неизбежный провал санкций против России
Восьмилетний Алёша из Белгородской области пожелал здоровья российским военным
Сенатор Пушков: размещение ядерного оружия НАТО на Украине — путь к апокалипсису
Сотрудник спецслужб России: британские офицеры руководят ВСУ на передовой
Популярное
Евросоюз
Премьер Польши Моравецкий призвал к этническим чисткам русских

Премьер Польши Моравецкий призвал вырезать русских, как раковую опухоль. Русские солдаты это запомнят.  

Премьер Польши Моравецкий призвал к этническим чисткам русских
Станкевич: война вскоре может стать реальностью для крупных городов России
Политика. Новости и аналитика
Станкевич: война вскоре может стать реальностью для крупных городов России
Мир. Новости мира
Сивков: пока Россия занята Украиной, в мире нарастает напряжённость 
Силовые структуры
Сивков: НАТО готовится развязать атомную войну на Украине
Ольга Лебедева Лондон поджигает Балканы, чтобы "сместить" США с позиции мирового гегемона Ольга Лебедева Любовь Степушова Премьер Польши Моравецкий призвал к этническим чисткам русских Любовь Степушова Усам Оздемиров России нужно создавать двухконтурную валютно-финансовую систему Усам Оздемиров
Силовые структуры
Глава Чечни Кадыров: на заводе "Заря" взяты в плен бойцы теробороны Украины
Силовые структуры
После обстрела Украиной села Солохи ВС РФ нанесли ракетные удары по объектам ВСУ
У пленных солдат ВСУ нашли "Бандеровскую тушёнку"
Мир. Новости мира
У пленных солдат ВСУ нашли "Бандеровскую тушёнку"
Последние материалы
Постпред Финляндии при НАТО: прямых военных угроз со стороны России нет
Астрологи назвали шесть самых модных знаков зодиака
Китайский эксперт предсказал неизбежный провал санкций против России
Восьмилетний Алёша из Белгородской области пожелал здоровья российским военным
Сенатор Пушков: размещение ядерного оружия НАТО на Украине — путь к апокалипсису
Элтон Джон: "Если бы я не обратился тогда за помощью, то был бы уже мертв"
Сотрудник спецслужб России: британские офицеры руководят ВСУ на передовой
Москва возьмёт под контроль альтернативные источники газа для ЕС
Про "кашляющую" змею и котов-хулиганов: пять смешных историй про питомцев
Reuters: Швейцария разблокировала часть замороженных российских активов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников