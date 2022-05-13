Финляндия воспринимает Россию в качестве важного соседа, однако на фоне украинского кризиса отношения между странами усложнились. Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.
В интервью японскому телеканалу NHK он отметил, что различные позиции по вопросам европейской безопасности тоже повлияли на рост напряжённости в диалоге с РФ.
"Россия для Финляндии — важный сосед. До сих пор во времена Михаила Горбачёва и Бориса Ельцина у нас были позитивные отношения. В связи со спецоперацией на Украине и вопросами структуры обеспечения безопасности в Европе они становятся очень сложными", — сказал Хаависто.
Ранее власти Финляндии и Швеции сообщили, что планируют подать заявку на вступление в Североатлантический альянс. Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский счёл такой шаг недопустимым. По его словам, эти страны могут стать возможными целями для российской армии в случае вхождения в НАТО.
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