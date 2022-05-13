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Автор Юлия Миленина

Постпред Финляндии при НАТО: прямых военных угроз со стороны России нет

Мир

Постоянный представитель Финляндии при НАТО Клаус Корхонен заявил, что не видит "нестандартной активности" и прямых военных угроз со стороны России.

Постпред Финляндии при НАТО: прямых военных угроз со стороны России нет

По его словам, желание страны вступить в состав Североатлантического альянса — результат "очень резкого изменения окружающей обстановки" в области безопасности.

"Сейчас прямых военных угроз и какой-либо нестандартной активности с российской стороны не наблюдается", — сказал дипломат в интервью CNN.

При этом Корхонен добавил, что Москва может готовить кибератаки и "кампании по дезинформации". Комментируя сообщения о риске возникновения ядерного конфликта, постпред Финляндии при НАТО подчеркнул: мир далёк от такой катастрофы.

Дипломат также отметил, что Финляндия может предложить альянсу "сильную национальную оборону" и защиту.

"У нас сильная оборона, у нас есть очень способные пограничники", — заключил Корхонен.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато финляндия
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