Москва возьмет под контроль альтернативные источники газа для ЕС

В случае, если произойдет снижение поставок газа из России в европейские страны, не исключено, что Москва попытается взять под контроль альтернативные источники этого вида топлива для ЕС, говорится в статье для агентства NoonPost Абделя Хакима ар-Рувейда.

Такие выводы журналист делает на фоне того, что Россия выразила заинтересованность в инвестициях в строительство самого длинного в мире подводного газопровода "Нигерия-Марокко". Он представляет собой часть европейских планов по снижению зависимости от российского голубого топлива благодаря поставкам из Египта, Израиля, Сенегала, Анголы и Нигерии.

"Помимо минимизации ущерба от введения антироссийских санкций, русские хотят сохранить статус "газового короля". Таким образом, либо Россия останется главным поставщиком энергоресурсов в Европу, либо возьмет под контроль любой проект, который она сочтет альтернативой российскому газу", — пишет издание.

Обозреватель отмечает, что таким образом Кремль также планирует использовать колоссальный опыт в строительстве подводных трубопроводов и расширить свое влияние в Африке. При этом страны Запада постараются помешать Москве заключить сделку с Нигерией и Марокко по строительству газопровода.

Ранее министр нефтяных ресурсов Нигерии Тимпир Сильва заявил, что Россия планирует финансировать проект по строительству газопровода, который должен соединить Нигерию и Марокко с европейскими странами.