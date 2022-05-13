Иностранные наёмники пожаловались на службу на Украине: "Мы пушечное мясо"

Иностранные наёмники, участвующие в боях на стороне Украины, пожаловались на тотальное превосходство армии России на полях сражений. Также боевики заявили о плохой организации и коррупцию в рядах ВСУ, сообщает Telegraph.

"Мы здесь мальчики для битья, и что бы ни говорили про русских, у них профессиональная армия и очень много современного оружия", — сообщил изданию отставной британский морской пехотинец, участвовавший в боях в Киевской области.

Он отметил эффективность российских беспилотников, которые позволяют точно наводить артиллерию на позиции ВСУ и иностранных бойцов. При этом кроме российского оружия, иностранным боевикам грозит и "дружественный огонь" от их украинских союзников.

Как заявил американский военнослужащий Майкл, иностранцы сталкиваются с сильной коррупцией в рядах украинской армии, что затрудняет выполнение ими боевых задач.

Британец Мэтт Робинсон сообщил Telegraph, что основная цель большинства западных боевиков — пострелять в людей.

Напомним, порядка 70% иностранных наёмников уже покинули Украину, многие из них разочарованы.