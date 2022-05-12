Украинский омбудсмен опроверг киевский фейк о насилии над детьми.
Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова в апреле рассказала жуткие истории об изнасилованиях и издевательствах со стороны российских военных. При этом она не посчитала нужным предоставлять какие-либо доказательства. Недавно её коллега в эфире польского телеканала опровергла эту информацию, чем наверняка поставила Денисову в неудобное положение.
Уполномоченная президента Украины по правам ребёнка Дарья Герасимчук дала небольшое интервью польскому телеканалу. Ведущая напрямую спросила её, есть ли какие-либо доказательства, что украинские дети реально были жертвами насилия со стороны российских военных. Герасимчук честно призналась, что ни одного подтверждённого факта насилия у прокуратуры нет.
"На сегодняшний день у Генеральной прокуратуры Украины нет ни одного подтверждённого факта насилия", — призналась омбудсмен.
Бывший советник министра обороны Украины Алексей Селиванов, который перешёл на сторону Донбасса и сейчас работает в ЛНР, заявил, что остаётся только гадать, что будет с Герасимчук, которая решила не поддерживать киевские фейки.
"Герасимчук опровергла, в том числе и фейки, распространяемые её коллегой Людмилой Денисовой. Что подвигло женщину на столь мужественный и принципиальный шаг, который может иметь для неё неприятные последствия, остается только догадываться", — написал Селиванов.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Премьер Польши Моравецкий призвал вырезать русских, как раковую опухоль. Русские солдаты это запомнят.