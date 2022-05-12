В Киеве опровергли свои же фейки: "Никто никого не насиловал"

Украинский омбудсмен опроверг киевский фейк о насилии над детьми.

Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова в апреле рассказала жуткие истории об изнасилованиях и издевательствах со стороны российских военных. При этом она не посчитала нужным предоставлять какие-либо доказательства. Недавно её коллега в эфире польского телеканала опровергла эту информацию, чем наверняка поставила Денисову в неудобное положение.

Уполномоченная президента Украины по правам ребёнка Дарья Герасимчук дала небольшое интервью польскому телеканалу. Ведущая напрямую спросила её, есть ли какие-либо доказательства, что украинские дети реально были жертвами насилия со стороны российских военных. Герасимчук честно призналась, что ни одного подтверждённого факта насилия у прокуратуры нет.

"На сегодняшний день у Генеральной прокуратуры Украины нет ни одного подтверждённого факта насилия", — призналась омбудсмен.

Бывший советник министра обороны Украины Алексей Селиванов, который перешёл на сторону Донбасса и сейчас работает в ЛНР, заявил, что остаётся только гадать, что будет с Герасимчук, которая решила не поддерживать киевские фейки.

"Герасимчук опровергла, в том числе и фейки, распространяемые её коллегой Людмилой Денисовой. Что подвигло женщину на столь мужественный и принципиальный шаг, который может иметь для неё неприятные последствия, остается только догадываться", — написал Селиванов.