Американские власти поддержат заявки Финляндии и Швеции на членство в Североатлантическом альянсе, если они решат их подать. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Соединенные Штаты поддержат заявки в НАТО со стороны Финляндии и Швеции, если они сделают такой выбор", — сообщила она.
Отмечается, что Вашингтон готов оказать этим двум странам необходимую поддержку на период вступления.
Как сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, при вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс эти страны могут стать возможными целями для российской армии.
Ранее президент Хорватии Зоран Миланович пообещал наложить вето на вступление Швеции и Финляндии в альянс.
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