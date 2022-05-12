В США захотели поддержать Финляндию и Швецию при вступлении в НАТО

Американские власти поддержат заявки Финляндии и Швеции на членство в Североатлантическом альянсе, если они решат их подать. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Соединенные Штаты поддержат заявки в НАТО со стороны Финляндии и Швеции, если они сделают такой выбор", — сообщила она.

Отмечается, что Вашингтон готов оказать этим двум странам необходимую поддержку на период вступления.

Как сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, при вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс эти страны могут стать возможными целями для российской армии.

Ранее президент Хорватии Зоран Миланович пообещал наложить вето на вступление Швеции и Финляндии в альянс.