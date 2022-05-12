Военные РФ и ЛДНР взяли кузов трофейного оружия ВСУ к югу от Попасной

Ряд СМИ и Telegram-каналов ежедневно сообщают о трофейной технике, которая достаётся ВС России и военные НМ ЛДНР.

В руки российским военным попадает не только советское оружие, но также и трофеи зарубежного производство. Telegram-канал "Брюссельский стукач" опубликовал видео, на котором целый кузов забит трофейной техникой.

"Опорный пункт украинских подразделений к югу от Попасной принёс нашим бойцам целый пикап трофеев, в основном, иностранного производства".

На видео военный сообщает, что среди украинского оружия также есть шведско-британские противотанковые комплексы NLAW, шведские гранатомёты Carl Gustaf. Также в кузове лежат автоматы и пулемёты Калашникова, АГС, ящики боеприпасов, противотанковые и противопехотные мины. Последние запрещены к использованию, но это не мешает украинским боевикам использовать их. Разрешённое конвенциями трофейное оружие будет использоваться в интересах ЛНР и ДНР.