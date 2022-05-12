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Автор Денис Постольский

Завербованные Киевом россияне готовили теракты в Калининграде и Курской области

Мир

Федеральная служба безопасности сообщила о предотвращении терактов, которые готовили в Калининграде и Курской области россияне, завербованные спецслужбами Украины. Не исключено, что такие попытки дестабилизировать ситуацию в стране будут продолжаться, сообщает телеканал "360" со ссылкой на военного эксперта, политолога Евгения Михайлова.

Завербованные Киевом россияне готовили теракты в Калининграде и Курской области

Цель злоумышленников — посеять панику, на это же направлены и обстрелы приграничных регионов России со стороны Украины.

"Мы же видим, что и граждан России они вербуют, то есть длительная работа велась ими против Российской Федерации. Но наши спецслужбы неплохо справляются с задачей. Сейчас усиливаются попытки ввести дестабилизацию, это ожидаемо", — заявил эксперт.

Михайлов отметил, что по тем направлениям, откуда производятся обстрелы, нужно занимать позиции, проводить наступательные мероприятия, что и происходит.

"Как только войска выполнят поставленные задачи, тогда прекратятся и обстрелы, и именно тогда откроются и аэропорты, когда не будет угрозы обстрелов на юге России", — подчеркнул политолог.

По мнению политического аналитика Сергея Смирнова, российская сторона может жёстко ответить на удары со стороны Украины по Белгородской области. Эксперт считает, что в ближайшее время ВС РФ могут нанести ответный удар не только по Киеву, но и по другим городам Незалежной.

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Автор: Денис Постольский, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина
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