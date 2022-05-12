Москва не исключает затягивание спецоперации на Украине из-за Запада

Специальная военная операция России на Украине может затянуться из-за западных стран, однако это не изменит её ход и не остановит Москву в достижении поставленных целей, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление первого заместителя постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского.

По его словам, конфликт может затянуться в том случае, если страны Запада будут "подливать бензин в огонь".

"Тем не менее это не изменит общего темпа конфликта, не остановит достижение Россией поставленных целей", — заявил Полянский.

Как отметил дипломат, когда Украина признает, что нужно пойти на уступки, в частности пройти через денацификацию, демилитаризацию, а также принять тот факт, что люди на востоке Украины "имеют право жить так, как они хотят", спецоперация прекратится.

Также Поланский заявил, что Российская позиция по вопросу стремления Украины вступить в Европейский Союз изменилась. Теперь эта позиция схожа с позицией по вступлению Украины в Североатлантический блок НАТО.