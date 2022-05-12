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Автор Денис Постольский

ЕС может отсрочить запрет для эмбарго на нефть из РФ из-за позиции Венгрии

Мир

Ряд стран Евросоюза считают, что есть необходимость рассмотреть возможность отсрочки введения запрета на импорт нефти из России на случай, если его не поддержит Венгрия, сообщает "Интерфакс".

Инициатива отложить введение эмбарго на российский энергоресурс "набирает поддержку". При этом некоторые страны выразили обеспокоенность тем, что исключение запрета на нефть из РФ из разрабатываемого пакета антироссийских санкций будет признаком слабости.

При этом европейские страны по-прежнему хотят достичь соглашения по полноценному пакету санкций против Москвы к встрече глав МИД ЕС 16 мая.

Напомним, несколько стран Европы выразили откровенное недовольство предложением Еврокомиссии о выплате денежной компенсации Венгрии, которая не соглашается поддержать эмбарго на поставки российской нефти.

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Автор: Денис Постольский, Куратор: Любовь Степушова
евросоюз
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