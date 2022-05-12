В Финляндии ожидают отключения от российского газа на 10 дней раньше срока

Россия уже 13 мая может прекратить поставки газа в Финляндию в ответ на заявления Хельсинки о намерении немедленно вступить в НАТО. Финские власти ожидали отключение на десять дней позже, сообщает газета Iltalehti.

По данным издания, о такой вероятности предупредили ключевых финских политиков. В частности эту информацию газете подтвердили депутаты Вилле Тавио и Харри Харкимо.

"Россия может прекратить поставки газа в пятницу. Ключевых политиков предупредили об ответных действиях России в связи с желанием Финляндии вступить в НАТО", — отмечает Iltalehti.

В конце апреля Хельсинки заявили, что Финляндия не будет оплачивать российский газ в рублях. В этой связи финские власти ожидали прекращения поставок топлива 23 мая, когда Москва должна получить очередной платёж.