Россия уже 13 мая может прекратить поставки газа в Финляндию в ответ на заявления Хельсинки о намерении немедленно вступить в НАТО. Финские власти ожидали отключение на десять дней позже, сообщает газета Iltalehti.
По данным издания, о такой вероятности предупредили ключевых финских политиков. В частности эту информацию газете подтвердили депутаты Вилле Тавио и Харри Харкимо.
"Россия может прекратить поставки газа в пятницу. Ключевых политиков предупредили об ответных действиях России в связи с желанием Финляндии вступить в НАТО", — отмечает Iltalehti.
В конце апреля Хельсинки заявили, что Финляндия не будет оплачивать российский газ в рублях. В этой связи финские власти ожидали прекращения поставок топлива 23 мая, когда Москва должна получить очередной платёж.
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