Постпред Небензя показал в ООН учебник, сделавший украинцами европейцев и евреев

Постпред России при ООН Василий Небензя показал в Совбезе международной организации украинский школьный учебник, в котором сказано, что предки ряда европейских народов, турок и евреев — выходцы с территории современной Украины. В этой связи он поинтересовался у французского коллеги Николя де Ривьера, знает ли тот о своих украинских корнях.

В ходе заседания Совбеза Небензя указал на то, что в последние годы Киев проводил тотальную украинизацию учебного процесса. В качестве примера он привёл учебник по географии, по которому занимаются учащиеся восьмых классов украинских школ.

"Если верить ему, то предки французов, испанцев, португальцев, турок и евреев пришли с Украины. Николя, вы знали, что вы на самом деле украинец?" — спросил российский дипломат у постпреда Франции.