Политолог Юрий Светов заявил, что США решили направить Киеву вооружение на сумму 40 миллиардов долларов, чтобы затянуть вооружённый конфликт на Украине ,однако ни оружие, ни новые санкции не остановят РФ.
В беседе с Телеканалом "360" эксперт призвал армию России уничтожать иностранное вооружение в ходе спецоперации.
По словам Светова, президент США просил для Украины 33 миллиарда долларов, однако конгресс выделил больше — 40 миллиардов. Эта крупная сумма позволит киевскому режиму дольше сопротивляться.
Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для того, чтобы конфликт на Украине затянулся на максимально долгий срок, отметил политолог. Он считает, что Вооружённые силы России должны не только уничтожать полученное Киевом иностранное вооружение, но и показывать россиянам кадры с уничтоженным оружием, чтобы налогоплательщики знали об эффективности армии.
Светов напомнил, что за границей украинских солдат обучают владению вооружением НАТО. Недавно США пообещали поставить Киеву вертолеты Ми-17. Всё это свидетельствует о том, что боевые действия могут стать более интенсивными.
Эксперт считает, что России уже не страшны никакие санкции, поскольку всё худшее — позади.
"Более 10 тысяч санкций введено, что ещё можно сделать? Осталось только кислород запретить над Россией", — отметил он.
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