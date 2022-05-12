Политолог Светов: России уже не страшны никакие санкции

Политолог Юрий Светов заявил, что США решили направить Киеву вооружение на сумму 40 миллиардов долларов, чтобы затянуть вооружённый конфликт на Украине ,однако ни оружие, ни новые санкции не остановят РФ.

В беседе с Телеканалом "360" эксперт призвал армию России уничтожать иностранное вооружение в ходе спецоперации.

По словам Светова, президент США просил для Украины 33 миллиарда долларов, однако конгресс выделил больше — 40 миллиардов. Эта крупная сумма позволит киевскому режиму дольше сопротивляться.

Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для того, чтобы конфликт на Украине затянулся на максимально долгий срок, отметил политолог. Он считает, что Вооружённые силы России должны не только уничтожать полученное Киевом иностранное вооружение, но и показывать россиянам кадры с уничтоженным оружием, чтобы налогоплательщики знали об эффективности армии.

Светов напомнил, что за границей украинских солдат обучают владению вооружением НАТО. Недавно США пообещали поставить Киеву вертолеты Ми-17. Всё это свидетельствует о том, что боевые действия могут стать более интенсивными.

Эксперт считает, что России уже не страшны никакие санкции, поскольку всё худшее — позади.

"Более 10 тысяч санкций введено, что ещё можно сделать? Осталось только кислород запретить над Россией", — отметил он.