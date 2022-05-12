Генерал-майор Михайлов: США оставляют "пути отхода" в ситуации с Украиной

По мнению генерал-майора ФСБ в запасе Александра Михайлова, военное командование США не просто так не передаёт Киеву сведения о местоположении и перемещениях высших военных командиров РФ в ходе спецоперации на Украине.

Эксперт убеждён, что американцы "немного пришли в себя" и поняли, что по отношению к России и тем более командованию российских войск нужно всё же соблюдать определённую политкорректность.

"Если бы информация о передаче таких данных просочилась, то Россия была бы вправе осуществить свой демарш, потому что это подстрекательство к агрессии и развязывание боевых действий на территории России. Если мы говорим об этом в рамках СВО, то удары по территории РФ, это уже война", — сказал генерал в беседе с "ПолитЭкспертом".

Михайлов уверен, что американцы хорошо осознают, что неосторожными действиями можно приблизить начало третьей мировой войны, и они этого допускать не собираются. Они понимают, что отношения с РФ рано или поздно всё равно придётся налаживать.

"У Украины с Россией своя свадьба, а США думают в перспективе о каких-то позитивных изменениях, может, не через год, не через два, но надо оставлять пути отхода. Все что связано с территорией России — если бы они такую информацию передавали, это было бы подстрекательство к развязыванию полномасштабной войны. Американцы дуют на воду и правильно делают", — отметил Михайлов.