Эксперт Правосудов: Польша национализировала часть "Ямал — Европы"

Варшава фактически национализировала участок газопровода "Ямал — Европа", заявил Pravda. Ru директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. Запрет на транспортировку российского топлива через этот участок не принесёт никаких убытков "Газпрому", так как поставки по нему почти не осуществлялись, отметил он.

Как объяснил эксперт, рост цен на газ в Европе привёл к снижению спроса на него и объёму прокачки топлива по "Ямал — Европе". В результате польский участок трубопровода в последнее время использовался только для подачи газа из Германии в Польшу.

По мнению Правосудова, произошла фактическая национализация Варшавой российского газопровода. Берлин получал топливо у Москвы по "Северному потоку" и перекачивал его часть по "Ямал — Европе" в Польшу, заметил собеседник Pravda. Ru.

"В последнее время этот участок и так практически не использовался. Поляки национализировали собственность "Газпрома". Если тот газопровод не будет задействован нормально, соответственно, он бесполезен", — сказал Правосудов.

Польский участок газопровода "Ямал — Европа" принадлежит компании EuRoPol GAZ — совместному предприятию "Газпрома" и польской PGNiG. Ранее в российском холдинге сообщили, что введённые против зарубежных компаний санкции запрещают "Газпрому" использовать этот участок трубопровода.

"Это означает запрет на использование принадлежащего компании EuRoPol GAZ газопровода для транспортировки российского газа через Польшу", — сказал официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

Газопровод "Ямал — Европа" проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии. Его проектная мощность составляет почти 33 млрд кубометров газа в год.