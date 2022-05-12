Политолог Ионов: вывоз зерна с Украины — катастрофа, выгодная Вашингтону

Политолог Александр Ионов назвал катастрофой отправку продуктов с Украины за границу. Киев не сможет этого не допустить, поскольку режим лишили суверенитета, сказал эксперт.

"Они (политическая элита США. — Прим. ред.) сейчас достаточно активно смотрят, что можно сделать для того, чтобы получить финансовый реверс с точки зрения поставки продуктов, — подчеркнул специалист.

Также он напомнил, что родственники американского президента Джозефа Байдена много лет принимали участие в "серых схемах" на Украине. По мнению политолога, вывоз зерна выгоден властям Штатов.

"Получат от этого живую прибыль", — заключил Ионов, передаёт ФАН.

Ранее сенаторы призвали Байдена создать коридор в Чёрном море. Он нужен, чтобы получить "заблокированное" на Украине зерно, пояснили политики.