Политолог Александр Ионов назвал катастрофой отправку продуктов с Украины за границу. Киев не сможет этого не допустить, поскольку режим лишили суверенитета, сказал эксперт.
"Они (политическая элита США. — Прим. ред.) сейчас достаточно активно смотрят, что можно сделать для того, чтобы получить финансовый реверс с точки зрения поставки продуктов, — подчеркнул специалист.
Также он напомнил, что родственники американского президента Джозефа Байдена много лет принимали участие в "серых схемах" на Украине. По мнению политолога, вывоз зерна выгоден властям Штатов.
"Получат от этого живую прибыль", — заключил Ионов, передаёт ФАН.
Ранее сенаторы призвали Байдена создать коридор в Чёрном море. Он нужен, чтобы получить "заблокированное" на Украине зерно, пояснили политики.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Украинские боевики, заблокированные на "Азовстали", вышли на связь с российскими военными