Власти Литвы решили отозвать Эйтвидаса Баярунаса с должности посла в РФ.
Согласно сведениям "Интерфакса", планируется, что Баярунас перестанет выполнять обязанности посла с 1 июня.
Также сообщается о планах властей Литвы ликвидировать с 7 июня генконсульство страны в Санкт-Петербурге.
Ранее российский МИД сообщил о решении отозвать согласия на деятельность генконсульства в Санкт-Петербурге в ответ на закрытие российского диппредставительства в Клайпеде.
До этого, в начале апреля, власти Литвы решили понизить уровень дипломатического представительства с РФ. В связи с этим российскому послу Алексею Исакову было предписано покинуть страну.
Тогда глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что посол страны в РФ Баярунас скоро уедет из Москвы.
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