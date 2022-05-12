Литва решила отозвать своего посла в РФ

Власти Литвы решили отозвать Эйтвидаса Баярунаса с должности посла в РФ.

Согласно сведениям "Интерфакса", планируется, что Баярунас перестанет выполнять обязанности посла с 1 июня.

Также сообщается о планах властей Литвы ликвидировать с 7 июня генконсульство страны в Санкт-Петербурге.

Ранее российский МИД сообщил о решении отозвать согласия на деятельность генконсульства в Санкт-Петербурге в ответ на закрытие российского диппредставительства в Клайпеде.

До этого, в начале апреля, власти Литвы решили понизить уровень дипломатического представительства с РФ. В связи с этим российскому послу Алексею Исакову было предписано покинуть страну.

Тогда глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что посол страны в РФ Баярунас скоро уедет из Москвы.