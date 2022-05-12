ВСУ в Краматорске и Славянске создали укрепрайон, подобный Мариуполю

ВСУ устроили на территории Славянска и Краматорска большой укрепрайон. Его площадь примерно 170 квадратных километров.

Об этом сообщил глава российского Наццентра управления обороной Михаил Мизинцев.

По словам генерал-полковника, этот укрепрайон оборудован по типу Мариуполя: там аккумулированы запасы оружия и боеприпасов, медикаментов и продовольствия.

"Местные жители удерживаются в подвалах под предлогом якобы обеспечения их безопасности, а на стены зданий нанесены надписи: "Внимание! Дети!", "Здесь дети! Не стрелять!"", — сказал Мизинцев, уточнив, что, по данным разведки, в жилых районах и промзонах во власти боевиков находятся порядка 90 тысяч мирных жителей.

Минобороны России обратилось к международным организациям с призывом принять меры содействия организации безопасной эвакуации гражданского населения из городов подконтрольных ВСУ, "копирующих тактику нацистов времен Великой Отечественной войны".