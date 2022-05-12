Глава Черниговской области распорядился снести памятник "Три сестры"

В селе Сеньковка Черниговской области на границе России, Украины и Белоруссии намерены ликвидировать памятник, символизирующий дружбу трёх стран.

Губернатор Черниговской области поручил подготовить необходимые документы, чтобы убрать памятник "Три сестры". Монумент представляет собой три столба белого цвета, украшенных изображением национальных орнаментов трёх государств.

Чтобы избавиться от монумента 1975 года постройки, руководству региона необходимо снять с него статус памятника истории местного значения. Монумент "Три сестры" находится под охраной Украины — снять его с учёта можно только с одобрения Минкульта.

Ранее парламент Литвы разрешил снести памятник Освободителям Риги.