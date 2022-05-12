Решение о будущем статусе Херсонской области должны принять её жители, а РФ с ним согласится, заявила журналистам председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
"Такое решение могут принять только сами жители Херсонской области… Это будет их воля, их решение. Какая это будет воля, мы с ней согласимся", — сказала спикер верхней палаты российского парламента.
Она отметила, что жителей Херсонской области никто не торопит с принятием решения о судьбе их региона.
"Никто не форсирует, никто на них не давит", — подчеркнула Матвиенко.
Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о намерении жителей региона обратиться с просьбой о принятии его в состав РФ к президенту страны Владимиру Путину.
Стремоусов отметил, что обращения не стоит ждать в ближайшее время.
"Это вопрос не ближайших дней, а обозримой перспективы. Как только мы завершим все интеграционные процессы и полностью будем готовы, чтобы область стала полноценным регионом Российской Федерации, то сразу обратимся к президенту России", — сказал замглавы военно-гражданской администрации.
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