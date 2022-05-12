Матвиенко: РФ согласится с решением жителей Херсонской области о её статусе

Решение о будущем статусе Херсонской области должны принять её жители, а РФ с ним согласится, заявила журналистам председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

"Такое решение могут принять только сами жители Херсонской области… Это будет их воля, их решение. Какая это будет воля, мы с ней согласимся", — сказала спикер верхней палаты российского парламента.

Она отметила, что жителей Херсонской области никто не торопит с принятием решения о судьбе их региона.

"Никто не форсирует, никто на них не давит", — подчеркнула Матвиенко.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о намерении жителей региона обратиться с просьбой о принятии его в состав РФ к президенту страны Владимиру Путину.

Стремоусов отметил, что обращения не стоит ждать в ближайшее время.

"Это вопрос не ближайших дней, а обозримой перспективы. Как только мы завершим все интеграционные процессы и полностью будем готовы, чтобы область стала полноценным регионом Российской Федерации, то сразу обратимся к президенту России", — сказал замглавы военно-гражданской администрации.