Байден споткнулся на трапе самолёта перед встречей по вопросам роста цен

Президент США Джо Байден оступился на трапе самолёта перед вылетом на встречу с фермерами для обсуждения вопроса высокой инфляции. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания инцидент произошёл на авиабазе Эндрюс. Американский лидер вылетал в Иллинойс, где у него была запланирована встреча с сельхозпроизводителями по проблеме роста цен на продовольствие. Поднимаясь по трапу, Байден споткнулся и потерял равновесие, но удержался и смог дальше продолжить движение.

Ранее 79-летний Байден трижды оступился на трапе перед вылетом в Атланту. Он является самым возрастным президентом США в истории.