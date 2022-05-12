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Автор Камиль Джабраилов

Байден споткнулся на трапе самолёта перед встречей по вопросам роста цен

Мир

Президент США Джо Байден оступился на трапе самолёта перед вылетом на встречу с фермерами для обсуждения вопроса высокой инфляции. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания инцидент произошёл на авиабазе Эндрюс. Американский лидер вылетал в Иллинойс, где у него была запланирована встреча с сельхозпроизводителями по проблеме роста цен на продовольствие. Поднимаясь по трапу, Байден споткнулся и потерял равновесие, но удержался и смог дальше продолжить движение.

Ранее 79-летний Байден трижды оступился на трапе перед вылетом в Атланту. Он является самым возрастным президентом США в истории.

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Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Любовь Степушова
джо байден
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