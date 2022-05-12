Глава военной разведки США Скотт Беррье считает, что Вашингтон оказался в патовой ситуации, подчеркнув, что Москва может нанести Киеву военное поражение.
"Ситуация на Украине патовая. Разрешить ситуацию можно только в случае, если Россия решится на мобилизацию дополнительных сил", — отметил он.
По словам военачальника, несмотря на серьёзные поставки Украине военной помощь, Киев не справляется с происходящим внутри государства.
"Все его "прогнозы" об "истощении" российской армии не подтверждаются. Предсказанной мобилизации 9 мая в России не случилось, а рассказы советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича о постоянных "победах" сограждане уже не воспринимают за правду", — заключил Беррье.
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