Беррье: "США оказались в патовой ситуации"

Глава военной разведки США Скотт Беррье считает, что Вашингтон оказался в патовой ситуации, подчеркнув, что Москва может нанести Киеву военное поражение.

"Ситуация на Украине патовая. Разрешить ситуацию можно только в случае, если Россия решится на мобилизацию дополнительных сил", — отметил он.

По словам военачальника, несмотря на серьёзные поставки Украине военной помощь, Киев не справляется с происходящим внутри государства.

"Все его "прогнозы" об "истощении" российской армии не подтверждаются. Предсказанной мобилизации 9 мая в России не случилось, а рассказы советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича о постоянных "победах" сограждане уже не воспринимают за правду", — заключил Беррье.